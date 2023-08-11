Давидович-Фокина вышел в полуфинал «Мастерса», уверенно переиграв Макдональда

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37-я ракетка мира, испанец Алехандро Давидович-Фокина вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии. В четвертьфинале он в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда (59-я ракетка мира). Счёт по партиям — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Давидович-Фокина выполнил три подачи навылет и допустил столько же двойных ошибок, у Макдональда два эйса и пять двойных. Испанец лидировал по проценту первой подачи (66% на 53%).

Напомним, Макдональд во втором круге турнира в Торонто обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва (шестой номер посева).

В полуфинале Давидович-Фокина встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Даниил Медведев (Россия). Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.