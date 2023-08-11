Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 3-го круга турнира в Монреале с Самсоновой
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Прямо сейчас проходит матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований борется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница – вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
Во втором сете сильнее оказалась Соболенко, обыграв россиянку со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.
Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:10 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|1
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.
Комментарии
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