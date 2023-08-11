Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 3-го круга турнира в Монреале с Самсоновой

Прямо сейчас проходит матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований борется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница – вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

Во втором сете сильнее оказалась Соболенко, обыграв россиянку со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.

Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.