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Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 3-го круга турнира в Монреале с Самсоновой

Соболенко сравняла счёт по сетам в матче 3-го круга турнира в Монреале с Самсоновой
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Прямо сейчас проходит матч третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в четвертьфинал соревнований борется российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница – вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

Во втором сете сильнее оказалась Соболенко, обыграв россиянку со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Арины Соболенко за выход в четвертьфинал турнира в Монреале.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:10 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 2 		6 1
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Ранее у спортсменок было две личные встречи, по победам в них ничья: Арина Соболенко обыгрывала Людмилу Самсонову на харде в Аделаиде в 2023 году, а россиянка была сильнее на харде в Гвадалахаре в 2022 году.

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