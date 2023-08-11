Самсонова вышла в 1/4 финала турнира в Монреале, обыграв Соболенко

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. В матче третьего круга она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут. За это время Самсонова выполнила восемь подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два из шести брейк-пойнтов. На счету Соболенко 13 эйсов, 11 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.
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В четвертьфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей пары Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария), матч проходит в эти минуты.
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
- 11 августа 2023
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