Де Минор — Медведев: Даниил проиграл первый сет на тай-брейке, ведя в нём 5:1

В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Мастерса» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии с участием третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Его соперник — австралиец Алекс де Минор (18-я ракетка мира). Первый сет завершился победой де Минора со счётом 7:6 (9:7). «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Даниил сделал брейк на подаче соперника при счёте 3:2 по геймам в свою пользу, однако не сумел подать на сет при счёте 5:4. Исход партии был решён на тай-брейке, где сильнее оказался австралийский теннисист, отыгравшийся со счёта 1:5.

В первом сете Медведев пять раз подал навылет и допустил три двойные ошибки.

Соперником победителя этого матча по полуфиналу станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, в двух сетах переигравший американца Маккензи Макдональда в 1/8 финала турнира.