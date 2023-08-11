Коллинз: мне действительно нравилась «странная Барби». Это была моя кукла
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48-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Барби», а также рассказала о собственной кукле в детстве.
«Мне фильм понравился, да. Я не большой кинокритик, но думаю, что персонажи и сюжет были превосходны, и всё, что символизировало фильм о Барби, я думала, что это было так здорово. Я тоже росла, играя с Барби, да, мне действительно нравилась «странная Барби». Это была моя кукла (смеётся)», — сказала Коллинз на послематчевой пресс-конференции.
Сегодня, 11 августа, в четвертьфинальном матче соревнований в Монреале Коллинз сыграет с польской теннисисткой Игой Свёнтек (первая ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
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