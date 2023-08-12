Касаткина — Рыбакина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Монреале

Сегодня, 11 августа, состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в полуфинал соревнований поборется российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.
Встреча спортсменок запланирована на центральном корте турнира и начнётся около 3:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Елены Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Монреале.
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Ранее у спортсменок было три личные встречи, по победам 2:1 в пользу россиянки. Последний раз в очном противостоянии теннисистки играли в 2022 году в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе, тогда сильнее оказалась Касаткина, обыграв соперницу в трёх сетах.
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