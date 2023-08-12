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Касаткина — Рыбакина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Монреале

Касаткина — Рыбакина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Монреале
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Сегодня, 11 августа, состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в полуфинал соревнований поборется российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина. Её соперницей будет четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

Встреча спортсменок запланирована на центральном корте турнира и начнётся около 3:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Елены Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Монреале.

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 04:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Ранее у спортсменок было три личные встречи, по победам 2:1 в пользу россиянки. Последний раз в очном противостоянии теннисистки играли в 2022 году в первом круге хардового турнира в Сан-Хосе, тогда сильнее оказалась Касаткина, обыграв соперницу в трёх сетах.

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