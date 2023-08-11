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Медведев в двух сетах проиграл де Минору в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Медведев в двух сетах проиграл де Минору в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
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Состоялся матч 1/4 финала «Мастерса» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии с участием третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева и австралийца Алекса де Минора (18-я ракетка мира). В двух сетах победу одержал де Минор — 7:6 (9:7), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. Медведев выполнил восемь подач навылет и допустил семь двойных ошибок, у де Минора один эйс и ни одной двойной ошибки. Россиянин реализовал три из четырёх брейк-пойнтов, австралиец — четыре из восьми.

Победитель первого сета определился на тай-брейке: де Минор сумел отыграться со счёта 1:5, у Медведева было три сет-пойнта. Во втором сете соперники сначала обменялись сделанными брейками, но при счёте 6:5 австралийцу удалось выиграть ещё один гейм на подаче россиянина, благодаря чему он одержал итоговую победу в матче.

Таким образом, в полуфинале нас ждёт противостояние Алекс де Минор — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 37-я ракетка мира).

Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2023, пятница. 21:40 МСК
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		7  
6 7 		5  
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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