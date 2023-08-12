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Пегула обыграла Гауфф в трёх сетах и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Пегула обыграла Гауфф в трёх сетах и вышла в полуфинал турнира в Монреале
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Третья сеяная турнира WTA-1000 на харде в Монреале (Канада) американка Джессика Пегула одержала победу в четвертьфинале над седьмой сеяной соотечественницей Кори Гауфф. Игра проходила на центральном корте «ИГА Стэдиум» и закончилась со счётом 6:2, 5:7, 7:5. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Пегула выиграла 109 из 207 очков в матче. На её счету два эйса и четыре двойные ошибки, она реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.

Гауфф выиграла 98 из 207 очков. На её счету семь эйсов и девять двойных ошибок, она реализовала три из восьми брейк-пойнтов.

В полуфинале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, 48). Матч начнётся 12 августа в 1:20 по московскому времени.

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2023, пятница. 22:30 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7
2 		7 5
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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