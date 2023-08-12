Пегула обыграла Гауфф в трёх сетах и вышла в полуфинал турнира в Монреале
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Третья сеяная турнира WTA-1000 на харде в Монреале (Канада) американка Джессика Пегула одержала победу в четвертьфинале над седьмой сеяной соотечественницей Кори Гауфф. Игра проходила на центральном корте «ИГА Стэдиум» и закончилась со счётом 6:2, 5:7, 7:5. Матч продолжался 2 часа 25 минут.
Пегула выиграла 109 из 207 очков в матче. На её счету два эйса и четыре двойные ошибки, она реализовала пять из восьми брейк-пойнтов.
Гауфф выиграла 98 из 207 очков. На её счету семь эйсов и девять двойных ошибок, она реализовала три из восьми брейк-пойнтов.
В полуфинале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинз (США, 48). Матч начнётся 12 августа в 1:20 по московскому времени.
Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2023, пятница. 22:30 МСК
3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
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7
Кори Гауфф
К. Гауфф
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