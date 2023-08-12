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Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто

Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто
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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уступил американскому теннисисту Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Игра на харде на центральном корте стадиона «Авива Сентер» продолжалась 2 часа 20 минут.

Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Пола два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале турнира в Торонто американский теннисист Томми Пол встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
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