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Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уступил американскому теннисисту Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Игра на харде на центральном корте стадиона «Авива Сентер» продолжалась 2 часа 20 минут.

Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Пола два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале турнира в Торонто американский теннисист Томми Пол встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.