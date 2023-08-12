Карлос Алькарас проиграл Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас уступил американскому теннисисту Томми Полу в четвертьфинале турнира в Торонто со счётом 3:6, 6:4, 3:6. Игра на харде на центральном корте стадиона «Авива Сентер» продолжалась 2 часа 20 минут.
Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Пола два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.
В полуфинале турнира в Торонто американский теннисист Томми Пол встретится с победителем пары Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия).
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
- 12 августа 2023
-
04:37
-
03:48
-
01:19
-
00:52
-
00:33
-
00:30
-
00:25
- 11 августа 2023
-
23:45
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
20:12
-
19:52
-
18:39
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
16:40
-
16:14
-
16:00
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:16
-
12:42
-
12:11
-
11:49
-
11:20
-
10:40
-
10:38