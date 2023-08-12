Синнер в трёх сетах одолел Монфиса и вышел в 1/2 финала турнира в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче четвертьфинала он обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. За это время Синнер сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки. На счету Монфиса 19 подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В следующем круге Синнер встретится с американским теннисистом Томми Полом, который обыграл первую ракетку мира Карлова Алькараса.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.