Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер в трёх сетах одолел Монфиса и вышел в 1/2 финала турнира в Торонто

Синнер в трёх сетах одолел Монфиса и вышел в 1/2 финала турнира в Торонто
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/2 финала турнира серии «Мастерс» в Торонто. В матче четвертьфинала он обыграл французского теннисиста Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 22 минуты. За это время Синнер сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки. На счету Монфиса 19 подач навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух возможных.

В следующем круге Синнер встретится с американским теннисистом Томми Полом, который обыграл первую ракетку мира Карлова Алькараса.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 04:50 МСК
Гаэль Монфис
276
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023