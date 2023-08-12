Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Цинциннати, где сыграют Джокович, Медведев и Рублёв

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 13 по 20 августа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.
Первым сеяным соревнований стал двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с американцем Джоном Иснером, либо с квалифаером.
Второй номер посева получил 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Во втором круге он сыграет с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
На «Мастерсе» в Цинциннати сыграют четыре россиянина. Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (7) также пропустят первый раунд. Во втором Медведев сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) – Лоренцо Музетти (Италия), Рублёв – либо с финном Эмилем Руусувуори, либо с квалифаером/лаки-лузером.
Другие матчи россиян:
Карен Хачанов (Россия, 11) – Энди Маррей (Великобритания);
Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Харри (Чили).
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