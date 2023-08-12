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Видеообзор победы Иги Свёнтек над Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира в Монреале

Видеообзор победы Иги Свёнтек над Даниэль Коллинз в четвертьфинале турнира в Монреале
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек встречалась с представительницей США Даниэль Коллинз. Матч завершился со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу польской спортсменки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Свёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Коллинз четыре эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира Свёнтек сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.

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