Рыбакина на тай-брейке одолела Касаткину в 1/4 финала турнира в Монреале

14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В четвертьфинальном матче Касаткина (10) в ожесточённой борьбе проиграла чемпионке Уимблдона-2022, четвёртой ракетке мира казахстанке Елене Рыбакиной (3). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной. Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 30 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Рыбакиной семь эйсов, семь двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.

За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с ещё одной россиянкой, Людмилой Самсоновой (15).