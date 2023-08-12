«Я уничтожена. Физически очень тяжело». Рыбакина — о матче с Касаткиной

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной.
«Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжёлые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться», — сказала Рыбакина после матча.
За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с ещё одной россиянкой, Людмилой Самсоновой (15).
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