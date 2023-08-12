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Видеообзор поражения Касаткиной в матче 1/4 финала турнира в Монреале с Рыбакиной

Видеообзор поражения Касаткиной в матче 1/4 финала турнира в Монреале с Рыбакиной
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встречалась с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Игра завершилась победой Рыбакиной со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно в Youtube-канале WTA

Встреча теннисисток продлилась 3 часа и 30 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 21. На счету Рыбакиной семь эйсов, семь двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.

За выход в финал соревнований Рыбакина сразится с ещё одной россиянкой, Людмилой Самсоновой (15).

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