Монреаль-2023, женщины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка

Подошёл к концу пятый игровой день турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Монреале. Результаты пятого игрового дня:
Джессика Пегула (США, 4) – Кори Гауфф (США, 6) – 6:2, 5:7, 7:5;
Людмила Самсонова (Россия, 15) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13) – 6:4, 6:4;
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Даниэль Коллинз (США, Q) – 6:3, 4:6, 6:2;
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Дарья Касаткина (Россия, 10) – 5:7, 7:5, 7:6 (10:8).
Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
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