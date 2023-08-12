Пол — о победе над Алькарасом: знание, что можешь обыграть своего соперника, помогает
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Американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу представителя США.
«Не знаю, отыскал ли я рецепт победы над Алькарасом. Я просто провёл действительно хороший матч. По ходу встречи всё легко могло измениться, но я был готов противостоять Карлосу. Что касается прошлогодней победы над Карлосом, знание, что можешь обыграть своего соперника, помогает. Выходя на корт, ты никогда не хочешь думать: «Я не знаю, смогу ли я победить этого парня». Нужно всегда сохранять уверенный ментальный настрой, независимо от того, с кем ты играешь», — сказал Пол после матча.
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