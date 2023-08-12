«Кого это волнует». Кирьос — о том, что Алькарас швырнул ракетку в матче с Полом

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на то, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас бросил ракетку на корт во время своего матча с американцем Томми Полом в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

Напомним, Алькарас потерпел неожиданное поражение от Пола со счётом 3:6, 6:4, 3:6.

«Кого это, чёрт возьми, волнует… Этот чувак будет нести груз от тенниса в течение следующего десятилетия… Хорошо, что он показал, что тоже является человеком… Он разочарован тем, что не соответствует стандартам. Так давайте начнём знакомить судей со сводами правил», — написал Кирьос в своих социальных сетях.