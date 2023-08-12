Даниил Медведев после поражения в Торонто пожаловался на качество мячей

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, комментируя неожиданное поражение от австралийца Алекса де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада), пожаловался на качество мячей.
«Я чувствую это с начала 2023 года, и вот это повторилось. Мяч сразу изнашивается, становится очень большим и тяжёлым, соответственно, ему тяжело развивать скорость. Думаю, это выравнивает уровень всех игроков в туре.
Вот почему игроки с такой мощью, как Давидович-Фокина, преуспевают здесь. Сегодня у меня было чувство, что нужно рисковать, чтобы превзойти такого игрока, как Алекс, но я допускал слишком много ошибок. В любом случае, даже если эти мячи мне не нравятся, я должен к ним адаптироваться. Абсолютный пример в этом – Новак (Джокович). 17 лет назад всё вообще было иначе, а он продолжает побеждать», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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