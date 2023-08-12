Медведев рассказал, чего ему не хватило для победы над де Минором в Торонто

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада). Медведев (2) проиграл австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

«Алекс хорошо играл, мне показалось, что это был неплохой матч, но я определённо мог добиться большего успеха, выиграть первый сет, к примеру. Я имею в виду момент, когда вёл 5:1 на тай-брейке. Можно было отработать и лучше.

Что касается Алекса, мне кажется, для победы над ним главное – это периодически его удивлять, потому что он всегда начеку, если честно, примерно как я. Ты должен делать ему сюрпризы в матче: внезапно нанести сильный удар, внезапно отправить мяч туда, куда он не ожидает. Но с нашими мячами это не столь важно, потому что, даже если ты бьёшь неожиданно, мяч всё равно летит так медленно, что у соперника есть время остановиться, оценить ситуацию, добежать, опять остановиться и так далее (смеётся).

Также мне кажется, что, играя с Алексом, нужно чаще ходить к сетке, но в то же время я не из тех ребят, кто любит такое», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.