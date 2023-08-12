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«Не ощущаю сильного стресса». Даниил Медведев — о вылете с «Мастерса» в Торонто

«Не ощущаю сильного стресса». Даниил Медведев — о вылете с «Мастерса» в Торонто
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что чувствует после поражения в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Не так уж и плохо, всё-таки я дошёл до четвертьфинала «Мастерса». Но ещё раз повторю, что в матче с де Минором я должен был выигрывать первый сет. И следом второй.

Однако, как я сказал, здесь непростые условия. Мне не удалось их полностью контролировать, но я был не так далёк от победы. Так что это хороший знак.

Когда ты близок к успеху, ты чувствуешь, что в следующие недели можешь найти путь к победам. И это то, что я планирую делать. До US Open остался всего один турнир. Да и в Цинциннати я люблю играть, там я приложу все усилия.

Так что сейчас я немного расстроен, но уже жду предстоящих турниров. На данный момент не ощущаю сильного стресса», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

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