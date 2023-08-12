Медведев: по какой-то причине в этом году я делаю много двойных ошибок

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что допустил семь двойных ошибок в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Торонто (Канада). Медведев (2) проиграл австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

«По какой-то причине в этом году я делаю много двойных ошибок. Не помню, чтобы я допускал столько двойных в прошлом сезоне. При этом я чувствую, что у меня неплохо получается вторая подача. Даже сегодня я не думал о проценте выигранных очков на подаче. Всегда возникает вопрос: я, конечно, могу допустить несколько двойных, но, может, в то же время я могу забить несколько хороших ударов в важные моменты?

Ветер сегодня не помог. Он опять постоянно менялся. В то же время я считаю, что должен лучше справляться с ветром на подаче.

Мне больше нечего сказать, кроме того, что мне нужно работать над подачей. И, если я хочу выигрывать следующие турниры, мне нужно допускать меньше двойных ошибок», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.