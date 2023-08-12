Даниил Медведев: мячи в туре стали медленнее, тенденция действительно есть

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблеме медленных мячей в туре.
«После Australian Open, конечно, многие обсуждали эту проблему. Но после Австралии, кажется, это не стало какой-то большой проблемой для тура. Это исключительно моё ощущение. Я только говорю, как я это чувствую. На всех турнирах абсолютно разные мячи. Может, дело в покрытии.
Так что моё мнение: такая тенденция действительно есть, мячи в туре стали медленнее. Но мне приходится приспосабливаться к этому. И, честно говоря, в этом году я не так уж плохо к этому адаптировался, так что мне сейчас придётся делать это снова.
Кому-то такие мячи нравятся, а кому-то нет. Конечно, я бы хотел, чтобы мячи в туре были быстрее, но необязательно, чтобы это было так. Просто нужно адаптироваться к новым условиям.
Я всё ещё люблю быстрые мячи. Но, когда они становятся медленнее, мне нужно приспосабливаться к ним и побеждать. В матче с де Минором, например, мне было непросто это сделать. Хотя, может, дело просто в том, что я был не в лучшей форме и не смог ничего сделать с мячами. Мне было тяжело сыграть так, чтобы вызвать у Алекса проблемы. Или, может, он просто играл сегодня слишком хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции в Торонто (Канада).
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