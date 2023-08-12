Монреаль — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 12 августа, в Монреале (Канада) стартует шестой игровой день турнира категории WTA-1000, по итогам которого определятся финалистки соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Монреале. Расписание шестого игрового дня:
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Джессика Пегула (США, 4) – центральный корт – начало матча в 19:30 мск;
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Людмила Самсонова (Россия, 15) – центральный корт – начало матча в 1:00 (в ночь на 13 августа).
Турнир в Монреале продлится до 13 августа. Его общий призовой фонд составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.
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