Карацев и Шевченко узнали первых соперников по квалификации «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) прошла жеребьёвка квалификационного турнира серии «Мастерс», на котором выступят российские теннисисты Аслан Карацев и Александр Шевченко.

На старте соревнований 71-й номер рейтинга ATP 29-летний Карацев (14) сразится с 88-й ракеткой мира представителем Швейцарии Марком-Андреа Хюслером.

22-летний Шевченко, в свою очередь, встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (6).

Другие стартовые матчи квалификации «Мастерса» в Цинциннати:

Ласло Джере (Сербия, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия);

Алексей Попырин (Австралия, 5) – Илья Ивашко (Беларусь);

Диего Шварцман (Аргентина, WC) – Маркос Гирон (США, 13);

Артюр Фил (Франция, 2) – Брендон Холт (США, WC).

Основные соревнования «Мастерса» в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа. Действующим чемпионом турнира является хорват Борна Чорич.