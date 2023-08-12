Карацев и Шевченко узнали первых соперников по квалификации «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) прошла жеребьёвка квалификационного турнира серии «Мастерс», на котором выступят российские теннисисты Аслан Карацев и Александр Шевченко.
На старте соревнований 71-й номер рейтинга ATP 29-летний Карацев (14) сразится с 88-й ракеткой мира представителем Швейцарии Марком-Андреа Хюслером.
22-летний Шевченко, в свою очередь, встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем (6).
Другие стартовые матчи квалификации «Мастерса» в Цинциннати:
Ласло Джере (Сербия, 1) – Танаси Коккинакис (Австралия);
Алексей Попырин (Австралия, 5) – Илья Ивашко (Беларусь);
Диего Шварцман (Аргентина, WC) – Маркос Гирон (США, 13);
Артюр Фил (Франция, 2) – Брендон Холт (США, WC).
Основные соревнования «Мастерса» в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа. Действующим чемпионом турнира является хорват Борна Чорич.
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