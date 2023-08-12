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Даниил Медведев ответил, чего ему не хватает для победы на турнире «Большого шлема»

Даниил Медведев ответил, чего ему не хватает для победы на турнире «Большого шлема»
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, чего ему не хватает для новой победы на турнире «Большого шлема».

«Думаю, после победы на US Open мне было непросто выйти на финал с Надалем в Австралии, я не был готов к этому. В том же году я доходил до четвёртых кругов, а на Уимблдоне не играл.

Да, думаю, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно показывать себя с лучшей стороны в течение двух недель, а это иногда бывает непросто. Порой ты играешь с соперниками, которые вышли на корт в свой лучший день.

Вероятно, прошедший Уимблдон был одним из лучших ТБШ, на которых я выступал в последнее время, я вышел в полуфинал. Там Карлос (Алькарас) действительно играл хорошо, но в то же время я чувствую, что сам мог сыграть чуть лучше и привнести немного больше борьбы в каждом сете. Но мне это не удалось. Так что да, мне нужно добиваться большего», — сказал Медведев на пресс-конференции в Торонто (Канада).

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