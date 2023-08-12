Синнер: такие теннисисты, как Монфис, встречаются довольно редко. Он важный игрок в туре

Итальянский теннисист Янник Синнер после матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) поделился мнением о французском спортсмене Гаэле Монфисе.
«Монфис — важный игрок в туре. Он очень забавный за пределами корта, на корте болельщикам приятно за ним наблюдать. Гаэль наслаждается теннисом, и нам нужны такие персонажи в нашем спорте. Такие спортсмены, как Монфис, встречаются довольно редко, потому что для него теннис — это что-то естественное. Его всегда приятно видеть на соревнованиях, и я желаю ему всего наилучшего», — сказал Синнер после матча.
Напомним, Синнер одержал победу над Монфисом со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В следующем круге Синнер встретится с американским теннисистом Томми Полом, который обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
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