Синнер: такие теннисисты, как Монфис, встречаются довольно редко. Он важный игрок в туре

Итальянский теннисист Янник Синнер после матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) поделился мнением о французском спортсмене Гаэле Монфисе.

«Монфис — важный игрок в туре. Он очень забавный за пределами корта, на корте болельщикам приятно за ним наблюдать. Гаэль наслаждается теннисом, и нам нужны такие персонажи в нашем спорте. Такие спортсмены, как Монфис, встречаются довольно редко, потому что для него теннис — это что-то естественное. Его всегда приятно видеть на соревнованиях, и я желаю ему всего наилучшего», — сказал Синнер после матча.

Напомним, Синнер одержал победу над Монфисом со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В следующем круге Синнер встретится с американским теннисистом Томми Полом, который обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса.