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Торонто — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Торонто — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 12 августа, в Торонто (Канада) стартует шестой игровой день турнира серии «Мастерс», по итогам которого определятся финалисты соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Торонто. Расписание шестого игрового дня:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Алекс де Минор (Австралия) – начало матча в 21:30 мск;
Томми Пол (США, 12) – Янник Синнер (Италия, 7) – начало матча в 2:30 мск (в ночь на 13 августа).

«Мастерс» в Торонто продлится до 13 августа. Его призовой фонд составляет $ 6,6 млн, а действующим обладателем титула является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста (отказался от защиты из-за травмы), переигравший в финале 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.

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