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Арина Соболенко прокомментировала поражение от Самсоновой в Монреале

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Самсоновой в Монреале
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 3:6 от россиянки Людмилы Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

«Очень тяжёлый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я всё равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее, даже не уровнем, а боевым настроем. Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным.

В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжёлый матч», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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