Арина Соболенко: не могу смотреть на то, как я борюсь с эмоциями во время матчей

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила, удалось ли ей справиться с эмоциями по ходу матча с россиянкой Людмилой Самсоновой в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Напомним, Соболенко (2) потерпела поражение со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.

«Нет, определённо у меня не получилось справиться со своими эмоциями. Вот почему иногда мне не нравится смотреть свои матчи, я просто не могу смотреть на то, как борюсь со своими эмоциями.

Да, в матче с Самсоновой было не лучшее моё выступление. Но всё в порядке. Я извлеку кое-какие уроки из этого матча и буду двигаться дальше», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.