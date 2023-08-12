«Знал, что будут шахматы». Алекс де Минор — о победе над Медведевым

18-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу (7:6 (9:7), 7:5) над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Я должен был показать свой лучший теннис. Я провожу отличную неделю и сегодня играл так, как надо. Думаю, то, как я играл с Даниилом в конце прошлого года, придало мне уверенности в том, что у меня есть шанс. Я невероятно горд проделанной работой и тем, что я всё ещё в борьбе.

Каждый раз, когда я играю с Даниилом, понимаю, что это будут шахматы. Мы оба очень хорошо адаптируемся и играем в разных стилях, что позволяет мне показывать лучшую игру. Я должен был действовать агрессивно и использовать свои шансы. Думаю, это лучший стиль тенниса для меня», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.