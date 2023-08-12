Отец Аванесян рассказал, кто оказывал финансовую поддержку дочери на старте карьеры

Арарат Аванесян, отец 65-й ракетки мира российской теннисистки Элины Аванесян, рассказал, кто оказывал его дочери финансовую поддержку на старте карьеры.

«Все знают, что теннис дорогой вид спорта, и чтобы не было слишком затратно, бывало и такое, что Элина одна могла поехать на турниры в Европу, ей тогда было 13–14 лет. Но в основном сопровождала мама.

Когда Элина была юниоркой, часть её расходов за турниры спонсировала сборная, которая по сей день спонсирует, другую часть своими силами. Но в основном, в мире не без добрых людей, на протяжении долгих лет спонсором являются дяди Элины», — приводит слова Аванесян Sportball24.

Напомним, Аванесян громко заявила о себе на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до 1/8 финала грунтового турнира «Большого шлема», где проиграла будущей финалистке чешке Каролине Муховой со счётом 4:6, 3:6. Примечательно, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.