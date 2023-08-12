«Дружба не усложняет задачу». Гауфф рассказала, как воспринимает матчи с Пегулой

Американская теннисистка, седьмая ракетка мира Кори Гауфф рассказала, как воспринимает матчи с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой. Спортсменки являются близкими подругами и партнёрами по парному разряду.

«Это не ощущается так сильно, как люди себе представляют. Наша с Джессикой дружба больше видна публике, потому что мы партнёры в парном разряде, но я на самом деле дружу со многими девушками в туре, поэтому для меня нет большой разницы. Конечно, мы играем в паре и дружба для нас важнее, но вы будете удивлены, если узнаете, насколько часто нам приходится играть матчи с близкими людьми в туре.

Играть с Джессикой сложно, но не думаю, что это дружба усложняет задачу. Это просто моё восприятие. Я хочу побеждать всегда, вне зависимости от того, кто находится на другой стороне корта», — призналась Гауфф на пресс-конференции.