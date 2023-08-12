Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свой выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто (Канада). В 1/4 финала спортсмен обыграл француза Гаэля Монфиса, а далее ему предстоит встретиться с 14-й ракеткой мира из США Томми Полом.

«Завтра у меня будут другие проблемы, чем сегодня, потому что у меня будет другой соперник. Томми Пол победил Карлоса Алькараса, первую ракетку мира, поэтому это будет действительно сложный матч. Но я всё ещё счастлив, что смог дойти до этой стадии турнира.

В матчах с Монфисом вы никогда не можете знать, что произойдёт. Нужно играть инициативно и понимать, что он хорош в защите. Может быть, я мог бы больше играть у сетки, но это нелегко. Он всё ещё в прошлом игрок из топ-10. Не очень хорошо знаю его лично, но Гаэль — особенный человек в теннисе, приятно видеть его снова. Его любят зрители, и приятно видеть, что он всё ещё может играть на высоком уровне, вернувшись после травмы. Я рад его возвращению», — приводит слова Синнера издание OA sport.