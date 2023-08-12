Пол — об Алькарасе: он очень вырос и здорово справляется с давлением

Американский теннисист, 14-я ракетка мира Томми Пол после победы в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто (Канада) поделился мнением о том, как изменился испанец Карлос Алькарас, первая ракетка мира, с момента их личного поединка на прошлогоднем турнире в Монреале. Тогда американец одолел испанца в трёх сетах второго круга.

«На мой взгляд, в прошлом году уровень игры был лучше. Несмотря на то что Карлос сейчас лучший игрок в мире, №1, я думаю, что в прошлом году уровень был выше.

В этом году у меня был более чёткий план. До прошлогоднего матча мы с ним ни разу не играли, поэтому друг к другу присматривались.

После прошлогоднего матча он говорил, что испытывает давление из-за того, что он в топе. И я хочу сказать, что он сильно изменился. Он очень вырос и здорово справляется с этим давлением. Он поехал на Уимблдон и там разорвал», — сказал Томми Пол на пресс-конференции.

В полуфинале американец встретится с восьмой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.