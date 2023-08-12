Рыбакина — Самсонова: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Монреале

В воскресенье, 13 августа, состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница — четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Матч спортсменок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 1:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Елены Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале.

Ранее у спортсменок было две личные встречи, победы в них одерживала Людмила Самсонова. Россиянка была сильнее на харде в первых кругах Монреаля в 2021 году и Токио в 2022 году.