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Рыбакина — Самсонова: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Монреале

Рыбакина — Самсонова: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Монреале
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В воскресенье, 13 августа, состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперница — четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Матч спортсменок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 1:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Елены Рыбакиной за выход в финал турнира в Монреале.

Ранее у спортсменок было две личные встречи, победы в них одерживала Людмила Самсонова. Россиянка была сильнее на харде в первых кругах Монреаля в 2021 году и Токио в 2022 году.

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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