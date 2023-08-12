Видеообзор победы Пегулы в полуфинальном матче WTA-1000 со Свёнтек
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Состоялся полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) на хардовом покрытии с участием первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек и третьей ракетки мира, американки Джессики Пегулы. По итогам встречи в финал вышла Пегула — она одержала победу в трёх сетах (6:2, 6:7 (4:7), 6:4).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA
По ходу матча Пегула реализовала 11 из 19 брейк-пойнтов, Свёнтек — 8 из 12. Джессика за весь матч выиграла 104 розыгрыша, Ига — 92.
В финале турнира Пегула встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира, Казахстан) — Людмила Самсонова (18-я ракетка мира, Россия).
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