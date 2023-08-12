Пегула прокомментировала свою победу над Свёнтек в полуфинале турнира в Монреале

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в полуфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

«О боже, это прекрасно! Нет ничего лучше, чем заслужить победу, верно? Это был тяжёлый матч, но я чувствовала, что контролирую ситуацию. Как первая ракетка мира и чемпионка Ига показала отличный теннис. И действительно заставила меня заслужить победу.

Очень надеюсь, что смогу завтра стать фаворитом болельщиков. Не знаю, что они думают? (улыбается) Я родилась в Буффало, на самой границе с Канадой. Поэтому я чувствую, что вы, ребята, тоже мои фанаты», — сказала Пегула в интервью на корте.

В финале американка встретится с победительницей матча Елены Рыбакиной (Казахстан, 4) и Людмилы Самсоновой (Россия, 18).