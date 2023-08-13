Видеообзор крупной победы де Минора в полуфинале «Мастерса» с Давидович-Фокиной

Состоялся первый полуфинальный матч на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада). В нём разгромную победу (6:1, 6:3) одержал австралийский теннисист Алекс де Минор (18-я ракетка мира), его соперником был испанец Алехандро Давидович-Фокина (37-я ракетка мира).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор полуфинальной встречи.

Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат Tennis TV.

В финале «Мастерса» де Минор встретится с победителем противостояния Томми Пол (14-я ракетка мира, США) — Янник Синнер (восьмая ракетка мира, Италия). Австралиец ранее ни разу не играл в финальных матчах турниров подобной категории. В течение карьеры Алекс завоевал в общей сложности семь титулов, последний из них он выиграл в марте 2023 года на турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика), в решающем матче в трёх сетах переиграв Томми Пола (3:6, 6:4, 6:1).