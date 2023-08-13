Де Минор прокомментировал свой выход в финал «Мастерса» в Торонто

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свою победу в полуфинале хардового «Мастерса» в Торонто (Канада) над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной и оценил свой выход в финал соревнований.
«Это был тяжёлый день, здесь очень сложные условия. Очень ветрено, поэтому играть в теннис нелегко, и я просто с самого начала говорил себе оставаться позитивным. Я старался бороться за каждое очко, оставаться несгибаемым и не ожидать от себя идеального тенниса. Думаю, сегодня это имело значение.
Горжусь тем, что смог достичь такого уровня, потому что я всегда знал, что способен на это, рад, что смог поддерживать его день за днём. Это было одной из целей — оставаться последовательным и переходить с уровня на уровень, а также добиваться возможностей играть в финалах турниров. Играть с лучшими в мире и не уступать им. У меня был шанс на этой неделе, и я им воспользовался. Завтра мне предстоит финал», — приводит слова де Минора пресс-служба ATP.
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