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Полуфинальный матч между Самсоновой и Рыбакиной перенесли из-за дождя

Полуфинальный матч между Самсоновой и Рыбакиной перенесли из-за дождя
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Полуфинальный матч турнира в Монреале между россиянкой Людмилой Самсоновой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной перенесли из-за дождя.

Изначально встреча была запланирована на 01:00 мск, однако из-за погоды начало матча откладывали, а позже и вовсе перенесли. Ориентировочно матч начнётся в 20:30 мск.

Победитель пары Самсонова – Рыбакина в финале турнира сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинальном матча обыграла первую ракетку мира, польскую теннисистку Игу Свёнтек.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

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