Синнер сыграет с де Минором в финале турнира в Торонто
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Торонто. В полуфинальном матче турнира он обыграл американца Тима Пола со счётом 6:4, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 часа 53 минуты. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пола три подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В финале турнира Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минором, который в полуфинале обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
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