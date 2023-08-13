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Синнер сыграет с де Минором в финале турнира в Торонто

Синнер сыграет с де Минором в финале турнира в Торонто
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира в Торонто. В полуфинальном матче турнира он обыграл американца Тима Пола со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 53 минуты. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пола три подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минором, который в полуфинале обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину.

Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 02:55 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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