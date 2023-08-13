Петкович: если бы не Надаль и Джокович, Федерер остановился бы на 17 выигранных ТБШ

Бывшая девятая ракетка мира, полуфиналистка двух турниров «Большого шлема», завершившая в 2022 году карьеру немецкая теннисистка Андреа Петкович выразила мнение, что конкуренция с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем заставила швейцарского теннисиста Роджера Федерера продолжать бороться на турнирах «Большого шлема».
«Вернёмся в 2009 год, когда Роджер Федерер обошёл Сампраса по количеству трофеев. Если бы не Рафаэль Надаль и Новак Джокович, Роджер остановился бы на 17 выигранных турнирах «Большого шлема». Это 100%. Мы бы никогда не увидели цифры в статистике, которые видим сейчас», — сказала Петкович в подкасте Inside-In от Tennis Channel.
Напомним, Федерер является победителем 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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