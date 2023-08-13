Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петкович: если бы не Надаль и Джокович, Федерер остановился бы на 17 выигранных ТБШ

Петкович: если бы не Надаль и Джокович, Федерер остановился бы на 17 выигранных ТБШ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, полуфиналистка двух турниров «Большого шлема», завершившая в 2022 году карьеру немецкая теннисистка Андреа Петкович выразила мнение, что конкуренция с испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем заставила швейцарского теннисиста Роджера Федерера продолжать бороться на турнирах «Большого шлема».

«Вернёмся в 2009 год, когда Роджер Федерер обошёл Сампраса по количеству трофеев. Если бы не Рафаэль Надаль и Новак Джокович, Роджер остановился бы на 17 выигранных турнирах «Большого шлема». Это 100%. Мы бы никогда не увидели цифры в статистике, которые видим сейчас», — сказала Петкович в подкасте Inside-In от Tennis Channel.

Напомним, Федерер является победителем 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Материалы по теме
Любичич — о Музетти и Федерере: сравнения, которые создают ожидания, могут ранить игрока
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023