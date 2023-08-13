Свитолина — о возвращении Возняцки в тур: это показывает, какие женщины сильные

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о датчанке Каролине Возняцки в преддверии матча первого круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я уважаю Каролину за то, что она вернулась в тур после рождения двух детей. Это действительно большой вызов, и она прекрасный боец. Я не была сильно удивлена её возвращению, потому что чувствовала, что она захочет принять такой вызов. Это здорово. Прекрасно, что у нас есть теннисистки, которые возвращаются после родов. Для этого необходимо много сил и труда. Это показывает, какие мы, женщины, сильные. Надеюсь, что это поможет другим спортсменкам поверить, что и после рождения ребёнка можно построить карьеру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.