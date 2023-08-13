Видео: Новак Джокович зажигательно танцует на тренировке

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором продемонстрировал, как готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В кадре Джокович тренируется на корте, а также зажигательно танцует без футболки.

«Подготовка завершена. Отправляюсь в Цинциннати», — подписал видео Джокович.

Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за усталости. Новак планирует сыграть в Цинциннати как в одиночном, так и в парном разрядах. Он поборется за титул вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. Турнир в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа.