Видео: Новак Джокович зажигательно танцует на тренировке
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях видео, на котором продемонстрировал, как готовится к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В кадре Джокович тренируется на корте, а также зажигательно танцует без футболки.
«Подготовка завершена. Отправляюсь в Цинциннати», — подписал видео Джокович.
Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за усталости. Новак планирует сыграть в Цинциннати как в одиночном, так и в парном разрядах. Он поборется за титул вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. Турнир в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа.
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