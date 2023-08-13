«Давление — это замечательно». Синнер — о выходе в финал «Мастерса» в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Томми Полом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и поделился ожиданиями от финала.
«Играть на великолепном корте в отличном матче с невероятным соперником — это всегда привилегия. Я готов принять любой вызов, который появляется на моём пути. Я доволен тем, как реагировал на каждую ситуацию на корте. Томми Пол отлично играл. Он прекрасный парень.
Я рад снова оказаться в финале и надеюсь, что смогу вновь показать хорошую игру. Давление — это замечательно. Если ты чувствуешь давление, это хороший знак. Не у всех игроков есть такая привилегия. Алекс де Минор — невероятный теннисист. Он показал это на турнирах в Торонто и в Лос-Кабосе. Рассчитываю на прекрасный матч», — сказал Синнер после игры.
- 13 августа 2023
-
11:23
-
10:41
-
10:35
-
10:27
-
10:14
-
10:07
-
09:55
-
09:42
-
06:21
-
04:54
-
04:21
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 12 августа 2023
-
23:45
-
23:45
-
23:09
-
23:01
-
22:47
-
22:36
-
22:14
-
21:41
-
21:22
-
21:03
-
21:01
-
20:42
-
20:20
-
19:32
-
16:26
-
16:06
-
15:33
-
15:24
-
15:11
-
15:00
-
14:50