«Давление — это замечательно». Синнер — о выходе в финал «Мастерса» в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Томми Полом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и поделился ожиданиями от финала.

«Играть на великолепном корте в отличном матче с невероятным соперником — это всегда привилегия. Я готов принять любой вызов, который появляется на моём пути. Я доволен тем, как реагировал на каждую ситуацию на корте. Томми Пол отлично играл. Он прекрасный парень.

Я рад снова оказаться в финале и надеюсь, что смогу вновь показать хорошую игру. Давление — это замечательно. Если ты чувствуешь давление, это хороший знак. Не у всех игроков есть такая привилегия. Алекс де Минор — невероятный теннисист. Он показал это на турнирах в Торонто и в Лос-Кабосе. Рассчитываю на прекрасный матч», — сказал Синнер после игры.