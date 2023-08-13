Элина Свитолина показала, как поддерживает связь из США с дочкой Скай

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях трогательное фото. На нём она демонстрирует, как поддерживает связь с дочкой Скай.

В данный момент Свитолина находится в США, где готовится к выступлению на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Элина вместе с супругом – бывшей шестой ракеткой мира, французом Гаэлем Монфисом приняли решение оставить дочь дома, в Монако ради её благополучия. Через пару месяцев, 15 октября девочке исполнится год.

«Повседневные дела», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

В матче первого круга турнира в Цинциннати Свитолина сразится с другой вернувшейся после рождения детей теннисисткой, датчанкой Каролиной Возняцки (WC).