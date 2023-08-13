«Постоянно опаздывал, ноги не работали». Давидович-Фокина — о матче с де Минором

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Соперником испанца на этой стадии турнира был представитель Австралии Алекс де Минор.

«Самочувствие было не самым лучшим, я не смог показать свой уровень. Постоянно опаздывал, ноги не работали. Я играл, не сдавался, но всё это было очень странно. Как плохой день в офисе. В конце я начал лучше справляться с его подачей, но на своей чувствовал себя уставшим. И он принимал всё, так что было тяжело», — сказал Давидович-Фокина на пресс-конференции.

В финале турнира в Торонто де Минор сыграет с восьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча спортсменов состоится сегодня, 13 августа.