Де Минор: если пожалуюсь на 2 финала за 2 недели, кто-то очень серьёзно на меня посмотрит

Австралийский теннисист, 18-я ракетка мира Алекс де Минор после победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в полуфинале хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) высказался о попадании во второй финал за две недели.

«Если я когда-нибудь в своей карьере пожалуюсь на то, что вышел в два финала за две недели, кто-то очень серьёзно на меня посмотрит. Конечно, сейчас я жаловаться не буду. Это даёт мне большой прилив уверенности в том, что я смог добиться стабильности в своих выступлениях», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Напомним, в финале турнира в Торонто де Минор сыграет с восьмой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча спортсменов состоится сегодня, 13 августа.