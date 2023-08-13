Де Минор: если пожалуюсь на 2 финала за 2 недели, кто-то очень серьёзно на меня посмотрит
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Австралийский теннисист, 18-я ракетка мира Алекс де Минор после победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в полуфинале хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) высказался о попадании во второй финал за две недели.
«Если я когда-нибудь в своей карьере пожалуюсь на то, что вышел в два финала за две недели, кто-то очень серьёзно на меня посмотрит. Конечно, сейчас я жаловаться не буду. Это даёт мне большой прилив уверенности в том, что я смог добиться стабильности в своих выступлениях», — сказал де Минор на пресс-конференции.
Напомним, в финале турнира в Торонто де Минор сыграет с восьмой ракеткой мира, итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча спортсменов состоится сегодня, 13 августа.
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