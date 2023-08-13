Даниил Медведев: в школе я был самым высоким и худым, мне давали сумасшедшие прозвища

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое из прозвищ, данных ему в ATP-туре, нравится ему больше всего.

«Медди – неплохое, самый лучший вариант, потому что это связано с моей фамилией. Это просто, и мне нравится, когда меня называют «медведем», потому что я всегда себя с ним ассоциировал. Ведь именно об этом моя фамилия. «Осьминог» мне нравится немного меньше, только потому что он находится под водой, но это забавно. Думаю, если бы кто-то на улице узнал меня и подошёл со словами «Эй, Осьминог», я бы отреагировал не так спокойно, как мне бы сказали: «Привет, Медведь» (смеётся).

В детстве, в школе тебе дают много прозвищ, и обычно они тебе не нравятся. Я во всех классах был самым высоким и очень худым, из-за чего получал какие-то сумасшедшие прозвища, которые мне совсем не нравились», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.